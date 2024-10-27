Kız Arkadaşını Silahla Tehdit Eden Köy Muhtarı Tutuklandı

Kız arkadaşını silahla tehdit eden Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Atlıca Köyü muhtarı A.A., tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Atlıca Köyü muhtarı A.A., kız arkadaşı G.A. ile Mardin'de görüştü. Görüşme sırasında muhtarın kız arkadaşı G.A., ayrılacağını söyledi. Muhtar AA., kız arkadaşına silah çekerek tehdit ettiği öğrenildi. G.A.'nın şikayeti üzerine köy muhtarı A.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Köy muhtarın tutuklanmasının ardından muhtarlık yetkisi geçici olarak dördüncü muhtar azasına verildiği öğrenildi . - MARDİN