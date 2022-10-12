Kız arkadaşını dövüp dişlerini kırdı, yetmedi olay yerine gelen polisi yumrukladı

Küçükçekmece'de bir şahıs, iddiaya göre kız arkadaşını döverek dişlerini kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran zanlı, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polis havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı sakinleştirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında Burak P., dövdüğü kız arkadaşını zorla eve sokmaya çalışırken mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almaya çalıştı.

POLİSİ YUMRUKLADI

Ancak polislere direnen zanlı, bir memura yumruk ve kafa attı. Olay yerine takviye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerine direnen zanlıya mahalleli de tepki gösterdi. Zanlıyı linç etmeye çalışan mahalleliyi polis ekipleri havaya ateş açarak uzaklaştırmaya çalıştı. Gözaltına alınan zanlı, polis aracında da rahat durmadı.

TRAFİK KAZASINA NEDEN OLDU

Aracı tekmeleyen zanlı, polisin kaza yapmasına neden oldu. Polis aracının park halindeki bir otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada yaralanan olmazken, biber gazı ile etkisiz hale getirilen şahıs polis merkezine götürüldü. Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Darp nedeniyle dişleri kırılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"ORTALIK KARIŞTI"

Hulusi Yıldız isimli mahalle sakini, "Aile arasında kavga çıkmış, erkek kadını dövmüş. Tatsızlık sonucunda komşular telefon edip polis çağırmışlar. Polis geldikten sonra adam sinirli bir şekilde polise kafa falan vurmuş. Polis ekibi geldikten sonra da tekrar polis arabasına tekme falan vurmuş. Bayağı ortalık karıştı, sonra da adamı alıp götürdüler. Arabaya vurması nedeniyle polis de kaza yaptı. Kadın da 'O benim kocamdır' diye arka çıkmış" ifadelerini kullandı.