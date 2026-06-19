Eskişehir'de silahlı kavga olayının 2 şüphelisi adliyeye çıkarıldı

Eskişehir'de kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen ve bir kişinin silahla bacağından yaralandığı kavga olayının 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Çaba Sokak'ta meydana gelmişti. Kız arkadaş meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, Hasan M. (26) isimli şahıs silahla sağ bacağından yaralanmıştı. Kanlar içinde kalan yaralı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar neticesinde, olay yerinden kaçan C.D. ile arkadaşı A.A., ayrıca şüphelilere ulaşım konusunda yardım ettiği belirlenen yaşı küçük M.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.D. ve A.A., sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.Y.'nin işlemlerinin ise Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından takip edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı