Tekirdağ'da Protokol Askerlerle İftar Yaptı

Tekirdağ'da protokolü, Garnizon Komutanlığında askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlarla birlikte iftar yaptı.

Garnizon Komutanlığında düzenlenen iftar programında Vali Soytürk, protokol üyeleri ve askerlerle birlikte orucunu açtı. İftarın ardından er ve erbaşların hal ve hatrını soran Soytürk, bir süre askerlerle sohbet etti.

Programda konuşan Vali Soytürk, Ramazan ayı boyunca toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Ramazan boyunca Şehit Ailelerimizle, askerlerimizle, öğretmenlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, din görevlileri ile, bütün memurlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bazen böyle bir kışla da askerlerle iftar ediyoruz, bazen evimize Şehit Ailesini davet ediyoruz. Ramazan'ın o özel atmosferini birlikte yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok önemli bir fırsat diye düşünüyorum.

Çok şükür yine bugün birlikte beraberiz. Yakın bir tarihte tugayımız, Şehit Aileleri için yemek verecek. Çorlu'da kolordumuzda askerlerimizle iftar yapacağız. Ramazan'ı doya doya idrak etmiş olacağız diye düşünüyorum. Ben burada olmaktan sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan'ınızı huzurlu bir şekilde idrak etmenizi Kadir Gecesi ve bayrama ulaşmayı temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

İftar programına Vali Soytürk'ün yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Askeralma Bölge Başkanı Albay Tezcan Taşkıran ve askerler katıldı. - TEKİRDAĞ

