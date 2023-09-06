Kıskançlık Nedeniyle Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adamın Son Yolculuğu

KARABÜK'te kıskançlık nedeniyle Hasan Küçükyılmaz'ın (59) sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü eşi Özlem Küçükyılmaz(45) ile kayınvalidesi Nazife Çetingök (62) gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, 4 Eylül saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz, bir yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz'la kıskançlık sebebiyle kavga etti. Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip ederek pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Eşi ve kayınvalidesini öldüren Hasan Küçükyılmaz, polis tarafından yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşini de öldürüp 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren Özlem Küçükyılmaz ile Nazife Çetingök için Soğuksu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailenin yakınları katıldı. Küçükyılmaz ile Çetingök, cenaze namazının ardından Kapullu Küpler Mezarlığı'na defnedildi. Hasan Küçükyılmaz ise Eskipazar ilçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Yorgalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.