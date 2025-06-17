Kıskançlık Cinayete Yolaçtı: Kadın Ağır Yaralandı

Kıskançlık Cinayete Yolaçtı: Kadın Ağır Yaralandı
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Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darbederek ağır yaralayan K.G., hastaneye kaldırdıktan sonra tutuklandı. Kadın S.T.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darbederek ağır yaralayan şahıs, yaralı kadını 2 gün sonra fenalaşınca hastaneye kaldırdı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.G. (41), alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskandığı ve birlikte yaşadığı S.T. (44) adlı kadını darbetti. Olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşan S.T., K.G. tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.T. tedavi altına alınırken, K.G. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan K.G., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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