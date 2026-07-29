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Kırşehir ve çevresi için rüzgar ve fırtına uyarısı

Kırşehir ve çevresi için rüzgar ve fırtına uyarısı
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği tarafından açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği tarafından açıklamada, kentte rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Açıklamada, Kırşehir ve çevresinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği belirtilerek, "Meteorolojik tahminlere göre, rüzgarın, Kırşehir ve çevresinde güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yüksek kesimlerde ise zaman zaman 50 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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