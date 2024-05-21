Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 400 metre uzunluğundaki Kesikköprü'den Kızılırmak'a atlayan Y.Y.'den haber alınmaması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Kırşehir, Çorum ve Aksaray illerinden gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda Kocabey köyü yakınlarında Y.Y.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Y.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR