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Kırşehir Kaman'da operasyonda 55 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi

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Kırşehir Kaman'da operasyonda 55 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan N.K. ve F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında N.K. ve F.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 12 adet uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

N.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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