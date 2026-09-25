Kırşehir Kaman'da kaçak makaron operasyonunda 851 bin liralık ürün ele geçirildi

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaçak makaron üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 851 bin lira olan kaçak ürün ve ekipman ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak makaron üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A., E.A. ve K.A. isimli şahısların kaçak makaron dolumu yaparak Kaman ilçesinde satış gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı