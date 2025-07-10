Kırşehir'de Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırşehir'de Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kırşehir'de yapılan operasyonda bir ayçiçeği tarlasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ele geçirilen 428 kök kenevir bitkisi ile birlikte iki tarla işçisi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir ayçiçeği tarlasında yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 tarla işçisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı' çerçevesinde Boztepe ilçe merkezine yakın bir bölgede operasyon gerçekleştirdi. C.U.'ya ait ayçiçeği tarlasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit eden ekipler, bölgede arama yaptı. Tarlada yapılan kontrollerde 428 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken tarla sahibi C.U.; kenevir ekimini yanında çalışan işçiler D.Y. ve F.P'nin gerçekleştirdiğini beyan etti. Bunun üzerine işçiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan D.Y. ve F.P. hakkında işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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