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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı; yapılan aramalarda 23,66 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerden ikisi tutuklandı, birinin ise adli işlemleri sürüyor.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında durdurulan araçta ve H.C., E.B. ile A.B. isimli şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 23,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili H.C., E.B. ve A.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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