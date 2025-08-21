Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 557 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 557 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getiren ve satışını yapmak isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A. (24) isimli şüphelinin sırt çantasında arama yaptı.

Yapılan aramada 557 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR