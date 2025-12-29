Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Güncelleme:
Kırşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, durdurulan otomobilde 59,23 gram uyuşturucu madde ve Kaman'da bir şahsın üzerinde 14 adet uyuşturucu hap buldu.

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan K.A., A.A. ve M.K. isimli şüphelilerin üst aramasında 59,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada ise durdurulan S.A.'nın üst aramasında ise 14 adet uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR




