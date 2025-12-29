Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; kent merkezinde durdurulan bir otomobilde bulunan K.A., A.A. ve M.K. isimli şüphelilerin üst aramasında 59,23 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada ise durdurulan S.A.'nın üst aramasında ise 14 adet uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR