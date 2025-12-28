Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de emniyet ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda toplamda 2,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan M.D. ve H.K.'nin üst aramasında, satışa hazır şekilde paketlenmiş 0,61 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada ise E.K. ve H.B.'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,19 gram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
