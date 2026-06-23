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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda binlerce sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurdu. H.Ö. ve M.K.'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 973 sentetik hap, 30 uyarıcı etkisi bulunan hap, 22,18 gram sentetik hammadde, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. ve M.K. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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