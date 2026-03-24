Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Kırşehir'de polis, durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirdi 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde; 23,62 gram sentetik madde ile 4 parça halinde toplam 4,71 gram sentetik hammadde, 2,60 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, E.A., K.A. ve F.Y. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. E.A. ve F.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

