Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Kırşehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 kişinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.Ö. ve E.N.Ö.'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde ile 100 gram sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan V.Ö. ve E.N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı