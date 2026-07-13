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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Kırşehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 189 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 189 gram uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında Y.A.'nın üzerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 189 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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