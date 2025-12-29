Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Ortaköy yolu üzerinde 50 KE 801 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 40 ABH 507 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halindeki 06 CHJ 156 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulma anları yer aldı. - KIRŞEHİR