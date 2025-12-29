Haberler

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı fakat araçlarda maddi hasar oluştu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Ortaköy yolu üzerinde 50 KE 801 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 40 ABH 507 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında park halindeki 06 CHJ 156 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulma anları yer aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı

Yargıtay, Narin Güran'ın ailesine verilen cezaları onadı