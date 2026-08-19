Haberler

Kırşehir’de ters yöne giren motosiklet otomobile çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir’de ters yöne giren motosiklet otomobile çarptı.

Kırşehir'de ters yöne giren motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağbaşı TOKİ Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki motosiklet, ters yöne girerek seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazada motosikletten düşen poşette alkollü içki kutusu olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisinde alkol muayenesi yapılmasını reddeden yaralı, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletse trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor

Bu ilçede yağmur yerine gökten bambaşka bir şey yağıyor
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma