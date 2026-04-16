Kırşehir'de tehdit içerikli paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de sosyal medya mecralarında paylaşılan ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili yürütülen soruşturmada halkı galeyana getirmeye çalıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ildeki bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlar üzerine güvenlik birimlerince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. 3 kişi hakkında "Halk Arasında Korku ve Panik Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında adli işlem başlatılarak gözaltı işlemi uygulandı. - KIRŞEHİR

