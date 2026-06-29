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Kırşehir'de tefecilik ve yağma operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de tefecilik ve yağma operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kırşehir'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 fişek ile 5 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.M. ve H.M. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHarun Yılmaz:

Yine aynı hikaye işte tefecilik yağma silah kaçakçılığı hep devam ediyor insanlar ders almıyorlar herhalde bir operasyon yapılıyor bir başkası başlıyor aynı şeyleri tekrarlıyorlar Bunlar cezaevine giriyor ama sorunu çözmüyor ki toplumda

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Haber YorumlarıYasin Spor:

Vay be işte böyle şeyler olunca insanın iyice şaşması gerek ya :/ Adamlar silahla insanları tehdit ederek para almışlar, çok kötü bir şey... En azından yakalanıp tutuklandılarsa adalet yerini bulmuş demektir

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