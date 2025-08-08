Kırşehir'de Suç Oranlarında Dikkat Çekici Değişimler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 1–31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yaşanan bazı olaylarda, geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici değişimler gözlemlendi. Emniyet birimlerinin verilerine göre, bazı suç türlerinde azalma yaşanırken, bazı olay türlerinde ise artış kaydedildi.

Yapılan karşılaştırmada konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında azalma sağlandığı bildirildi. Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında ise herhangi bir artış ya da azalma yaşanmadı, geçtiğimiz yıla oranla olay sayılarının sabit kaldığı belirtildi. Öte yandan hakaret olaylarında yüzde 30 oranında artış yaşanırken, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 27 oranında azalma kaydedildi. Tehdit suçlarında ise yüzde 3 oranında artış görüldü.

Yetkililer; özellikle azalma sağlanan suç türleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, artış gösteren suçlar konusunda da gerekli önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti. - KIRŞEHİR