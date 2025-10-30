Haberler

Kırşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından dumanlar çıkararak alev aldı. Yangın kontrol altına alındı, olayda yaralanan olmadı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Akpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir istikametinden Ankara yönüne seyir eden H.O. yönetimindeki 42 AFM 175 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün yol kenarına çektiği aracı alevler kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle Kırşehir-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın yanma anı ise yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
