Kırşehir'de şasesi değiştirilen tır, jandarmanın şok yol kontrolünde yakalandı

Kırşehir'de bir tırın şasesinin kesilerek başka bir araca ait şaseyle değiştirildiği tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç, gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haksız mal sahiplenmesi önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında bir tırın şase kısmının kesilerek yeniden monte edildiği ve başka bir araca ait şase ile değiştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında tır durdurularak yakalandı. Araçla ilgili inceleme başlatılırken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı