Sahte plaka basan şahıs yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; sahte plaka bastığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada 19 sahte plakanın yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; A.Y.A.'nın sahte plaka bastığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 tabanca, 1 av tüfeği, 52 çeşitli çaplarda fişek, 11 araç tescil belgesi, 19 sahte plaka ile 1 montaja hazır araç şasesi ele geçirildi. Olayla ilgili 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan A.Y.A hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı