Sahte plaka basan şahıs yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte plaka bastığı tespit edilen bir şüphelinin ikametinde 19 sahte plaka, bir tabanca ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; A.Y.A.'nın sahte plaka bastığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 tabanca, 1 av tüfeği, 52 çeşitli çaplarda fişek, 11 araç tescil belgesi, 19 sahte plaka ile 1 montaja hazır araç şasesi ele geçirildi. Olayla ilgili 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan A.Y.A hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR