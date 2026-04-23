Sahte plaka basan şahıs yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte plaka bastığı tespit edilen bir şüphelinin ikametinde 19 sahte plaka, bir tabanca ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda; sahte plaka bastığı tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada 19 sahte plakanın yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; A.Y.A.'nın sahte plaka bastığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 tabanca, 1 av tüfeği, 52 çeşitli çaplarda fişek, 11 araç tescil belgesi, 19 sahte plaka ile 1 montaja hazır araç şasesi ele geçirildi. Olayla ilgili 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan A.Y.A hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

Okullarda 'güvenlik payı' iddiası: Fatura velilere kesildi

"Okullardaki güvenliğin faturası velilere kesildi" iddiası