Kırşehir'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2 farklı ikamette ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri aldıkları ihbarla bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan Çukurçayır Mahallesi'nde bir şahsın av tüfeği ile havaya ateş ettiği yönünde gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde havaya ateş açtığı belirlenen tüfek tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili Y.P. hakkında 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

