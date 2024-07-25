Alacak-verecek meselesi cinayetle bitti! Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü

Kırşehir'de bir polis memuru, aralarında alacak- verecek meselesi bulunan kişinin evine giderek silahına davrandı. Tartıştığı kişiyi eşinin gözü önünde öldüren polis memuru daha sonra teslim oldu.

HUSUMETLİSİNİN EVİNE GİDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Batman'dan Kırşehir'e gelen polis memuru R.K., alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.A.'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti. R.K., evde S.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede alevlenirken, R.K. yanındaki silahla eşinin gözleri önünde alacaklısını vurdu. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.