Kırşehir'de Orman Yangını Korkuttu
Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Demirli köyüne kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi, yerleşim alanlarına sıçraması son anda önlendi.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Başköy mevkiinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Demirli köyü sınırlarına kadar ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması son anda önlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kaman'a bağlı Kurancılı Başköy kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Demirli köyüne kadar ilerledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına hem karadan hem de havadan helikopter ve uçak desteğiyle müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
