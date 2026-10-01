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Kırşehir'de operasyonda 23 bin doldurulmuş ve 22 bin 200 boş makaron ele geçirildi

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Kırşehir'de operasyonda 23 bin doldurulmuş ve 22 bin 200 boş makaron ele geçirildi
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 1 tütün sarma makinesi, 23 bin doldurulmuş ve 22 bin 200 boş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.K. ve H.İ.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 23 bin doldurulmuş, 22 bin 200 boş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tütün sarma makinesi, 23 bin adet doldurulmuş makaron, 22 bin 200 adet boş makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili H.C.K. ve H.İ.E. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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