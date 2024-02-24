Kırşehir'de 'Narkoçelik' operasyonu: Çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Narkoçelik' operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 110 kişiden oluşan ekiple; Kırşehir Merkez, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçelerindeki evlere eş zamanlı ve drone destekli operasyon düzenlendi. 51 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 bin 953 gram skunk, 825 sentetik hap, 858 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 kök Kenevir, 3 kök Skunk, 2 iklimlendirme kabini ve iklimlendirme sitemi, 4 tabanca, 160 tabanca fişeği, 220 bin TL suç geliri, 2 hassas terazi, 9 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi kurdukları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisinde gizli bölmelere sakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR