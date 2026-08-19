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Lunaparkta Gondoldan Düşen İşçi Yaralandı

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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki bir lunaparkta gondol görevlisi 52 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek zemine düştü. Bacakta kırık tespit edilen işçi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde lunaparkta çalışan görevli, gondoldan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezinde kurulu bulunan lunapark alanında meydana geldi. Lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen işçi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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