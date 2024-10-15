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Kırşehir'de Konser Alanında Yumruklu Saldırı

Kırşehir'de Konser Alanında Yumruklu Saldırı
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Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür Sanat Festivali'nde yer tartışması nedeniyle darp edilen genç kadın Fatma Çıplak, hukuki mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde katıldığı konserde yer tartışması nedeniyle yumrukla atılarak darp edilen genç kadın, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür Sanat Festivali'ne katılan ve iddiaya göre yer kavgası nedeniyle saldırıya uğrayan Fatma Çıplak, hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. Çıplak, "Olay günü ne olduğunu anlamadan yumruk yedim ve beni yumruklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Olayın sonuna kadar arkasında duracağım" dedi.

Yaşadıklarını anlatan Çıplak, "Olay günü şahısların yanından ön kısımda oluşan boşluğa doğru yürüdük. Beni yumruklayan şahsın eşi, bulunduğumuz yerin kendilerine ait olduğunu söyledi ve eşi yakamı tutarak bana argo konuştuktan sonra yumruk attı. Ne olduğunu anlamadan yumruk yerken eşi de üzerime çıkıp saldırdı. Şahısların kaçtığını öğrendik" diye konuştu.

Fatma Çıplak'ın annesi Leyla Çıplak ise açıklamasında, "Olay anında olay yerinde yoktum. Güçlükle yetiştirdiğim çocuğumu eli yüzü parçalanmış halde aldım. Hukuki mücadelemizi bırakmayacağız. İşlemler başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Yaralanan Fatma Çıplak olay yerinde ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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