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Kırşehir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

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Kırşehir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı
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Kırşehir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs, Kırşehir Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, H.S.'nin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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