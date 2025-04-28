Kırşehir'de Kaybolan Büyükbaş Hayvan Bulundu

Kırşehir'de kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Boztepe ilçesinde hayvancılıkla uğraşan M.S.; bir büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. 24 saatten fazla süredir kayıp olan hayvanın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, ilçe merkezine yakın bir yerde 2 saatlik çalışma ile kayıp hayvanı buldu.

Jandarma ekipleri; buldukları büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. M.S. ise jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti. - KIRŞEHİR