Kırşehir'de Kaybolan Büyükbaş Hayvan Bulundu
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda 24 saat sonra bulundu ve sahibine teslim edildi.
Kırşehir'de kaybolan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Boztepe ilçesinde hayvancılıkla uğraşan M.S.; bir büyükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi. 24 saatten fazla süredir kayıp olan hayvanın bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, ilçe merkezine yakın bir yerde 2 saatlik çalışma ile kayıp hayvanı buldu.
Jandarma ekipleri; buldukları büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti. M.S. ise jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa