Haberler

Kargo gönderisinde el yapımı etil alkol ele geçirildi

Kargo gönderisinde el yapımı etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de emniyet ekipleri, el yapımı alkol kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda bir kargo gönderisinde 80 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir kargo gönderisinde alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; el yapımı alkol ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo yoluyla gönderilen kaçak etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre; R.C.'ye ait olduğu tespit edilen kargo gönderisi üzerinde yapılan aramada, el yapımı alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 28 bidon içerisinde toplam 80 litre etil alkol bulundu. Ele geçirilen etil alkole el konulurken, olayla ilgili şüpheli R.C. hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek