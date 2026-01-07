Kargo gönderisinde el yapımı etil alkol ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir kargo gönderisinde alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Emniyet KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; el yapımı alkol ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo yoluyla gönderilen kaçak etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre; R.C.'ye ait olduğu tespit edilen kargo gönderisi üzerinde yapılan aramada, el yapımı alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 28 bidon içerisinde toplam 80 litre etil alkol bulundu. Ele geçirilen etil alkole el konulurken, olayla ilgili şüpheli R.C. hakkında işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR