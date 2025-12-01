Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 3,5 Ton Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de, kaçakçılığın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin bir kamyonda yaptığı aramada 3,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda Karakurt yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir kamyon durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan, 174 koli içerisinde toplam 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR