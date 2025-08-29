Kırşehir'de Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ürün operasyonunda bin 344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; sahte ve kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirilirken, K.D. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR