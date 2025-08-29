Kırşehir'de Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu

Kırşehir'de Kaçak Cinsel İçerikli Ürün Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 1.344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kırşehir'de düzenlenen kaçak ürün operasyonunda bin 344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; sahte ve kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirilirken, K.D. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.