Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu

Kırşehir'de Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üreten bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 50 litre etil alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirdi. E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kaçak 50 litre etil alkol, 1,5 litre alkol aroması ele geçirildi.

Kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; E.D.'nin etil alkol satın aldığı, kaçak alkol üretiminde kullanacağı ve piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 50 litre kaçak etil alkolden 125 litre kaçak alkol üretilebileceği değerlendirilirken 1,5 litre alkol aroması ele geçirildi.

E.D. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

