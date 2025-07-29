Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 48 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'in Mucur ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Mucur ilçe merkezine yakın bir adreste kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.Y.'nin ikametinde ve aracında arama yaptı. Aramalarda 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli A.Y. hakkında adli işlemlerin sürüyor. - KIRŞEHİR