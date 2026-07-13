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Kırşehir'de 48 litre kaçak alkol ve el yapımı içki ele geçirildi

Kırşehir'de 48 litre kaçak alkol ve el yapımı içki ele geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre kaçak etil alkol ile 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre kaçak etil alkol ile 8 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre kaçak alkol üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında O.K.'nin kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince şüpheliye ait adreste arama yapıldı. Aramada 40 litre kaçak etil alkol, 5 litre el yapımı rakı ve 3 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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