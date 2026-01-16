Haberler

Otomobilde uyuşturucu yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir otomobilde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında 17 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili dört şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobil içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda; araç içerisinde yasaklı madde kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, K.M., B.M., M.E.Y. ve M.M.M.'nin içerisinde bulunduğu araç, yol kontrol faaliyeti sırasında durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında, adli işlemler başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
