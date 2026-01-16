Otomobilde uyuşturucu yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir otomobilde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında 17 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili dört şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda; araç içerisinde yasaklı madde kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, K.M., B.M., M.E.Y. ve M.M.M.'nin içerisinde bulunduğu araç, yol kontrol faaliyeti sırasında durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında, adli işlemler başlatıldı. - KIRŞEHİR