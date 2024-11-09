Kırşehir'de İş Kazası: Lastik Fabrikasında Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de bir lastik fabrikasında çatıdan düşen işçi Murat Güzel, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Helallik istenen cenazeye mesai arkadaşları katıldı.
Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir'de, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığına defnedilen Murat Güzel için helallik istendi. Mesai arkadaşlarının katılım gösterdiği namaz öncesinde Güzel ailesi cami avlusunda taziyeleri aldı.
Hayatını kaybeden Güzel; Petlas Lastik Sanayi A.Ş.'de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştükten sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - KIRŞEHİR