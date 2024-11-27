Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti

Kırşehir'de bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gözetleme kulesine kendini asarak hayatına son verdi.

KENDİNİ GÖZETLEME KULESİNE ASTI

Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda, sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş. (37) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

RESİM KURSUNDA ÖĞRETMENMİŞ

İntihar ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi.