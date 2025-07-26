Kırşehir'de Huzur Uygulaması: 284 Kişi GBT Sorgulandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; asayiş olaylarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla Terme, Ankara, Atatürk ve Lise caddelerinde geniş çaplı denetimler yaptı. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Kent genelinde toplam 284 kişinin GBT sorgusu yapılırken, kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı

Emniyet yetkilileri; benzer uygulamaların halkın huzur ve güvenliği için belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi. - KIRŞEHİR