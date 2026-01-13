Haberler

Kırşehir'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Kırşehir'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kındam Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşuna ait müştemilatta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında A.K. ve K.G. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
