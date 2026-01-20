Kırşehir'de aranan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.B. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.B. isimli şahsın hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan E.B., Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa