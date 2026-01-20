Haberler

Kırşehir'de aranan hükümlü yakalandı

Kırşehir'de aranan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.B. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında E.B. isimli şahsın hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan E.B., Kırşehir Adliyesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

