Haberler

Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu S.U. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi

Süper Lig'den sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası

Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu