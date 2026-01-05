Kırşehir'de aranan şahıs yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu S.U. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa