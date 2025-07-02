Kırşehir'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Yakalandı
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Kırşehir'de 14 farklı suç kaydı olan 37 yaşındaki kadın hükümlü S.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadının 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 farklı suç kaydı olduğu belirlenen kadın hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kırşehir, Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale illerinde hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, iftira, suç eşyasını satın alma gibi suçlardan toplam 14 sabıkası bulunan 37 yaşındaki kadın S.A.'nın Kırşehir'e döndüğü tespit edildi. Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.A.'nın, 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından Kırşehir Cezaevi'ne teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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